Over 13 years of multinational experience in Finance & Management



Mes compétences :

Consolidation

Contrôle interne

Contrôle de gestion

Reporting financier

Audit

Consulting

Finance

Économie

Management

Surfi

Bâle 2

Commerce

BFC

Pack office

SAP

EVOLAN

Polyvalent

Dynamique

IFRS

US GAAP

Financial Control

Project management

Finance transformation

Team Management