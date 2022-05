Tat Son Tung NGUYEN

Ingénieur expérimenté en technologie de l'information avec une expérience démontrée de travail dans l'industrie des télécommunications. Compétences en architecture logicielle, Java EE, SOAP, REST, administration système Linux et méthodologies agiles.

Commence à développer son expertise dans les technologies mobiles (Android, iOS) et CloudFoundry Platform (Pivotal Cloud Foundry) en tant que Tech Leader et Architecte logiciel.

Spécialiste en technologie de l'information solide avec une maîtrise spécialisée en gestion de projet en technologies de l'information d'Ionis-STM



Mes compétences :

JQuery & JQuery UI

SVN

Html/css

Bases de données

Tomcat

Apache2

WebServices REST JAX WS

Oracle 10g

JavaScript/Ajax

GIT

Jboss

PHP / MYSQL

Java/j2ee

Agile Development

Jonas