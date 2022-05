Tatso EMMANUEL

Jeune camerounais, je suis titulaire d'un Master I professionnel en Génie Informatique option Gestion des projets informatiques.



Le résumé de mon expérience professionnelle tourne autour de l'installation suivie de l'administration des réseaux informatiques (LAN, WAN), de la conception,de la publication et de l'administration des sites Internet.La monétique et les systèmes de codes à barres ont retenu mon attention dans de nombreux projets mis en place notamment le système de paiement par cartes à puces mis en place dans le réseau Oilibya Cameroon.



De toute cette expérience, j'ai la capacité de travailler dans des conditions climatiques variées, puis de m'intégrer et de m'adapter dans toutes les plates formes technologiques avec pour objectif de veiller et de participer au développement d'un service informatique.



Mes compétences :

Administrateur réseaux

Développeur Web

Gestionnaire

Informaticien

Informatique

Maintenance

Maintenance informatique

Réseaux et systèmes

Web