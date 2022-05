Tavares INGRID

Mes compétences :

Établir une relation de services avec les utilisat

S'approprier les paramètres d'un réseau local

Gérer l'équipement multimédia

Localiser et diagnostiquer des pannes y remédier o

Informer et faire respecter les règles juridiques

Assister techniquement l'utilisateur en intégrant

Analyser les demandes et les besoins des utilisate

Mettre en oeuvre une assistance pédagogique

Assurer la veille documentaire et technologique

Installer et mettre en service les matériels, en c

Mettre en place et animer des sessions d'initiatio

Mettre en oeuvre une organisation de travail, gére

Open Office & Microsoft Office

Ubuntu

Microsoft Windows Server

PHP 5

Eclipse

SQL

Microsoft Windows

HTML 5

CSS 3

PhpMyAdmin

C++

Java

Debian

Microsoft Windows XP

OCS-GLPI

Outlook

Securitybox

Organisation du travail

Sérieux et esprit du travail en groupe

Active Directory

Windows 2008R2

ProFTPd

GIMP

Samba

Bind9

Postfix

Putty

Apache

Radius

Dynamique et investie

Squid

OpenVPN

Virtualisation