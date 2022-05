Tavernier CEDRIC

Après avoir exercé mon art de Manipulateur en electro-radiologie médicale plus de 10 ans, j'ai créer avec un ancien collègue, IMAGE ET.

Cette société s'est équipé d'un scanographe à rayons X qui nous permet de continuer notre art et d'ouvrir notre expertise au milieu de l'industrie, de la recherche, de l'expertise et vétérinaire également.

Par ailleurs nous continuons à garder un pied dans le médical intervenant dans la mise en place de réseau d'images (Picture Archiving and Communication System) et la formation autour de solution open-source tel qu'OsiriX ou DCM4CHEE que nous co-développons et que nous "packageons".



Mes compétences :

Apple

Contrôle non destructif

IRM

Mac

Métrologie

Numérisation

Numérisation 3D

PCR

RAYONS X

scanner

TDM

Ingénierie

Mac OS

Gestion de projet

Formation