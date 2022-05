Tawfiq ALLA

Diplômé en ergologie, je cherche tout particulièrement à mettre mes compétences au profit d'entreprises pour l'étude et l' amélioration du travail. J'ai développé au cours de ma formation une vision originale et pluridisciplinaire d'approcher le travail, renforcée par un stage comme ingénieur d'étude junior sur la gestion dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, mes compétences à organiser des activités liées à la mise en place de groupes de rencontres de travail et l'animation des activités d'intervention auprès de professionnels de secteurs différents me permettent de prendre activement part au développement du service des ressources humaines et/ou prendre en charge un alter-management organisationnel.



La diversité des projets que j’ai pilotés ainsi que mon expérience internationale m’ont aidé à s'adapter à des cultures professionnelles différentes et m'ont permis de développer naturellement une polyvalence et une ouverture sociale.





Mes compétences :

Animation des groupes de rencontres de travail,

Relations sociales, ingénierie

Montage de projets associatifs

Réponse à des appels d'offres/projets associatifs

Réalisation de diagnostiques participatifs

Approche territorielle

Coordination et gestion de projet associatifs

Pilotage de diagnostiques territoritoriels