Tayeb BOUZID

Disponible pour des missions, en freelance ou salarié, management-gestion, fonctionnelles, techniques.

1.Expertise en management-Gestion :

• AMOA : Recueil des besoins, cahier des charges, conduite de projets, conduite du changement

• PMO / direction de projets

• Mise en place de SI

• RSI / DSI : établissement et suivi de plans directeurs, stratégie de SI

• Consulting, support avant-vente, paramétrage et conseil sur progiciels de service client-CRM, ERP logistique.

• Maitrise de la modélisation MERISE et UML



2. Expertise fonctionnelle :

• CRM : marketing, SFA, ventes/sales, support, Service/Field service/GMAO

• Distribution – Retail : Gestion commercial, Cycle de vente, gestion de stock (Appro, prépa (pick-pack), sorties, livraison), logistique, supply chain

• Télécom : CRM, modélisation offre commerciale, modélisation clients et offre, cycle de vente, billing

• Migration de données

• GMAO : service, gestion des contrats, gestion des demande d'intervention, gestion des ordres de travail, gestion des pièces

• GPAO, logistique Supply chain



3. Expertise technique :

• Outils gestion de projets : Primavera, MS Project, PSN

• architectures réparties et JAVA J2EE : Très bonne connaissance des architectures réparties et JAVA J2EE

• Niveau expertise des outils bureautique (MS Office, Open Office, …)

• Maitrise experte de la modélisation de données et du SQL





Mes compétences :

Logistique

Supply chain

CRM

Distribution

AMOE

AMOA

ERP

Peoplesoft

PPM

Service client

Field service

Maximo

EAM

GMAO