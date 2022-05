MARIE ET PERE DE DEUX ENFANTS, JE SUIS AVANT TOUT UN COMMERCIAL AYANT LE GOUT DES DEFIS ET PASSIONNE PAR LE COMMERCE INTERNATIONAL.



MON PROJET PROFESSIONNEL CONSISTE A INTEGRER UNE PME OU UNE FILIALE D'UN GRAND GROUPE EN TANT QUE RESPONSABLE COMMERCIAL POUR DES PRODUITS MOYENNEMENT SPECIALISES AUSSI BIEN EN FRANCE QU'A L'INTERNATIONAL.



DE FORMATION ET D'EXPERIENCE COMMERCIALE, A LA FOIS SEDENTAIRE ET TERRAIN,J'AI ACTIVEMENT PARTICIPE AU DEVELOPPEMENT DU C.A CES 6 DERNIERES ANNEES, D'ABORD CHEZ LEPOUTRE PUIS CHEZ MAGELLAN IMPORT.



COMMERCIAL DANS L'AME, NEGOCIATEUR HABILE, OUVERT D'ESPRIT, REACTIF ET AYANT LE GOUT DES DEFIS, JE SUIS PARFAITEMENT FLEXIBLE POUR M'ADAPTER AISEMENT A TOUTES LES SITUATIONS ET TOUTES LES PERSONNALITES.



JE PARLE (COURANT): ANGLAIS, ITALIEN, ARABE.

J'AI UN NIVEAU INTERMEDIAIRE EN: ALLEMAND ET ESPAGNOL.



Consultez mon CV Vidéo sur: http://tinyurl.com/Tayeb-TRIFI



Etre force de proposition

Force de proposition

Identifier les besoins

Négocier

Organiser

Prospecter

Prospecter de nouveaux clients