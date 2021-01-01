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Tayeb TRIFI

LEERS

Election législatives 2022

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En résumé

MARIE ET PERE DE DEUX ENFANTS, JE SUIS AVANT TOUT UN COMMERCIAL AYANT LE GOUT DES DEFIS ET PASSIONNE PAR LE COMMERCE INTERNATIONAL.

MON PROJET PROFESSIONNEL CONSISTE A INTEGRER UNE PME OU UNE FILIALE D'UN GRAND GROUPE EN TANT QUE RESPONSABLE COMMERCIAL POUR DES PRODUITS MOYENNEMENT SPECIALISES AUSSI BIEN EN FRANCE QU'A L'INTERNATIONAL.

DE FORMATION ET D'EXPERIENCE COMMERCIALE, A LA FOIS SEDENTAIRE ET TERRAIN,J'AI ACTIVEMENT PARTICIPE AU DEVELOPPEMENT DU C.A CES 6 DERNIERES ANNEES, D'ABORD CHEZ LEPOUTRE PUIS CHEZ MAGELLAN IMPORT.

COMMERCIAL DANS L'AME, NEGOCIATEUR HABILE, OUVERT D'ESPRIT, REACTIF ET AYANT LE GOUT DES DEFIS, JE SUIS PARFAITEMENT FLEXIBLE POUR M'ADAPTER AISEMENT A TOUTES LES SITUATIONS ET TOUTES LES PERSONNALITES.

JE PARLE (COURANT): ANGLAIS, ITALIEN, ARABE.
J'AI UN NIVEAU INTERMEDIAIRE EN: ALLEMAND ET ESPAGNOL.

Consultez mon CV Vidéo sur: http://tinyurl.com/Tayeb-TRIFI

Mes compétences :
Etre force de proposition
Force de proposition
Identifier les besoins
Négocier
Organiser
Prospecter
Prospecter de nouveaux clients

Entreprises

  • MAGELLAN IMPORT - RESPONSABLE COMMERCIAL

    2011 - maintenant EN TANT QUE RESPONSABLE COMMERCIAL, J'AVAIS POUR OBJECTIFS LA GESTION DU CENTRE DE PROFIT AVEC LA PARTIE MANAGEMENT, LA PARTICIPATION AUX ACHATS, LA DEFINITION DE LA STRATEGIE COMMERCIALE AVEC MON SUPERIEUR HIERARCHIQUE, LA REORGANISATION DU FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE, LA FIDELISATION DE LA CLIENTELE EXISTENTE, LA PROSPECTION D'UNE NOUVELLE CLIENTELE ET LE DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE VERS L'EXPORT (PAYS DE L'EST ET GRAND MAGHREB NOTAMMENT) DANS UNE OPTIQUE DE VOLUME.
    LE CA REALISE EN 2010 S'ELEVAIT A 700 KE, EN 2011 CE CHIFFRE EST PASSE
    A 1M D'EUROS.

  • LEPOUTRE-TERNYNCK - CADRE COMMERCIAL FRANCE ET EXPORT

    2006 - 2010 PRESENTATION DES COLLECTIONS ETE OU HIVER.
    PROMOTION DES PRODUITS ET CONCLUSIONS DES VENTES.
    DEVELOPPEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRE ET PROSPECTION DE NOUVEAUX CLIENTS.
    ASSISTER ET MOTIVER LES RESEAUX LOCAUX A L'ETRANGER (AGENTS).
    PARTICIPATION AUX SALONS PREMIERE VISION A PARIS ET STIB A BARCELONE.
    VENTE DES STOCKS, ENTRETIEN DES RELATIONS CLIENTS ET FIDELISATIONS PAR DES VISITES REGULIERES.
    VEILLE CONCURENTIELLE, SUIVI DES COMMANDES CLIENTS ET REGLEMENT DES LITIGES.

    REALISATIONS:
    1)
    J'AI PLACE UN PRODUIT CHEZ PROMOD, CLIENT AVEC QUI NOUS N'AVIONS JAMAIS TRAVAILLE (PAS DANS NOTRE CIBLE DE PRIX).
    2)
    J'AI DOUBLE LE VOLUME AVEC UN CLIENT DANS L'ISERE SUITE A UNE DISCUSSION SUR UNE ETUDE DE PRIX.
    3)
    J'AI DEVELOPPE LE MARCHE BELGE PRATIQUEMENT INNEXISTANT POUR ATTEINDRE ENVIRON 10% DE MON ACTIVITE.

  • LEPOUTRE-TERNYNCK - ASSISTANT COMMERCIAL EXPORT

    2000 - 2006 SAISIE ET SUIVI DES COMMANDES DE A à Z.
    ORGANISATION DES TRANSPORTS ET SUIVI JUSQU'A LA LIVRAISON.
    TRAITEMENT DES LITIGES EN ACCORD AVEC LE COMMERCIAL CONCERNE.
    PARTICIPATION AUX SALONS, ACCUEIL DES CLIENTS SUR LES STANDS, VENTE DES STOCKS.
    RELANCE DES PAIEMENTS.

Formations

  • Lycée Emile Zola (Wattrelos)

    Wattrelos 1981 - 1988 LETTRES ET LANGUES

    LETTRES ET LANGUES

Réseau

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