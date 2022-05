M. CAILLEBOTTE-NGUYEN-GALFI

Un Cabinet de référence pour recruter sans discriminer.



Mozaik RH devient le cabinet de recrutement de référence pour les entreprises qui souhaitent diversifier leurs recrutements et agir concrètement pour l’égalité des chances.



Notre raison d’être : Révéler les diplômés des quartiers populaires

- Parce que les entreprises ont besoin de créativité, de performance, et de rentabilité

- Parce que les quartiers populaires sont un réservoir de talents méconnus et inexploités

- Parce que la diversité génère de la richesse.





Mozaik RH est le lien entre ces entreprises, et les candidats en quête d’opportunités et de réseaux professionnels. Le cabinet détecte, sélectionne et présente aux entreprises les meilleurs profils diplômés, selon des critères rigoureux privilégiant la compétence, le potentiel et la motivation.





Cabinet de recrutement généraliste, nous travaillons sur le recrutement de tous profils (inspecteur bancaire, chargé de communication, directrice financière, responsable ressources humaines, directeur commercial, commercial grands comptes…).



De nombreux grands groupes et PME nous ont fait confiance : Coca-Cola Entreprise, le Crédit Mutuel, EADS, L’Oréal, Danone, Websourd…



Le pôle recrutement de Mozaik RH vous propose ainsi diverses offres d’emploi (CDD-CDI) à pourvoir au sein de nos entreprises partenaires.



Rendez-vous sur notre site internet :Array, « espace candidats ».



Mes compétences :

Sourcing

Recrutement

Commercial

Conseils RH

Diversité / RSE

Accompagnement individuel et collectif

Entretiens d'embauche