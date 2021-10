Emilie THULLIEZ

Psychologue du Travail expérimentée, ma devise professionnelle est :

"Ecouter pour évaluer. Faire parler pour valoriser"

Après avoir mené des missions de conseil en Bilan de compétences, en mobilité professionnelle et en placement, j'ai été chargée d'insertion professionnelle à l'Université de Lille- Droit et Santé (ex Lille 2) durant 4 ans.

Depuis un an et demie, j'ai pris la responsabilité du service pour assurer la pérennité des dispositifs et du process Stage tout en assurant les changements induits par la fusion.

Grâce à VIADEO, je veux élargir mon réseau pour échanger sur nos pratiques d'orientation et d'insertion et pour partager mes relations avec les étudiants que j'accompagne.

Si vous êtes d'accord pour échanger sur vos métiers avec nos étudiants, n'hésitez pas à me contacter.

A bientôt.

http://moodle.univ-lille2.fr/course/index.php?categoryid=760



Mes compétences :

Evaluation de profil et de compétences

Conseil en orientation, formation et en mobilité

Accompagnement individuel et collectif

Déploiement, participation et suivi de dispositifs

Formation en TRE, démarches compétences

Ingénierie de formation

Ressources humaines

Psychologie

Bilan de compétences

Formation