Florence GUIENNE

Psychologue, j'ai travaillé durant 15 année au CIBC de Roubaix-Tourcoing en qualité de conseiller bilan.



Depuis 2008 je développe et diversifie mon activité professionnelle.

Aussi j'interviens dans les domaines suivants:



- réalisation de bilans de compétences à destination de salariés et demandeurs d'emploi. En 20 ans de 1500 personnes accompagnées.

Des méthodes innovantes, des outils qui évoluent sans cesse et qui s'adaptent aux besoins spécifiques de chacun, des tests psychotechniques qui viennent en appui .



- accompagnement, dans le cadre de bilan de compétences de salariés en situation de reconversion professionnelle ( suite à des problèmes de santé, une inaptitude au poste, ... Spécialisée dans l'accompagnement de personnes disposant d'une reconnaissance Travailleur Handicapé)



- accompagnement de salariés en situation difficile au travail ( stress au travail, prévention du Burn-out, ...)



- préparation aux entretiens d'embauche, de sélection aux écoles , de motivation dans le cadre de concours.

Préparation des entretiens, mise en place de simulation d'entretien avec un consultant en recrutement , débriefing et conseil.



- animation de formation en développement personnel ( confiance en soi, ...)



- animation de formation communication, management ,..



- diagnostic des pratiques managériales, identification des besoin en formation.



Mes compétences :

Psychologue

Bilan de compétences

Santé au travail

Burn-out

Souffrance au travail