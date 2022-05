Tayirou BERTHE

J’assure le fonctionnement et l'exploitation d'un ou plusieurs éléments matériels ou logiciels (outils, réseaux, bases de données,...) de l'entreprise, je gère l'environnement informatique en identifiant la configuration système.

Je veille à la cohérence, à l'accessibilité, à la sécurité des informations, à l’installation des mises à niveau et la surveillance des performances du système, j’ai aussi coordonner une équipe.



Lors de mes dernières expériences j’ai participé à l’intégration du progiciel HR ACCESS (Suite 5, 7 et 9) jusqu'à la signature de la TMA, j’ai aussi procéder à la migration de la DSN (déclaration sociale Nominative) sur Pléiades et HR.

Je suis administrateur système d’exploitation avec une bonne connaissance de la gestion et l’administration du progiciel HR Access (5,7 et 9), une forte connaissance de UNIX, Oracle et Pléiades (DSN) et tous les outils nécessaires à l’administration et l’exploitation d’une entreprise.



Spécialisations : Gestion des environnements ERP (HR Access et pléiades), l'exploitation, administration Système Unix (installation et configuration des serveurs), Installation et configuration d’Oracle (installation du moteur Oracle et du client Oracle), Installation, configuration et administration de HR ACCESS (duplication des environnements, mise en production, exploitation et maintenance des environnements, supervision des environnements …), Installation et migration de PEIADES (DSN), exploitation de VTOM (ordonnanceur), NAGIOS (superviseur), rédaction de documents technique (DIN, DEX ..)



Mes compétences :

Administrateur HRA

MOE

Assistance utilisateur

Maintenance

Expertise technique

Administrateur système

F5

VTOM

Nagios

NeoLoad

Zabbix

Dba oracle

Exploitation informatique

Administrateur réseaux

Gestion Informatique

Architecture informatique

Linux Redhat

Livraison entre les environnements

Gestion des environnements

responsable de la gestion des environnements

windows NT

Debian - Umbutu