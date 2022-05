Tchadja KAGNAYA

Après 8 ans d'expériences dans le domaine de formation et R&D spécialité usinage et usure, j'ai souhaité de m’orienter vers les procédés de fabrication par soudage et les activités connexes. Je travaille dans les domaines de structures soudées en Méthode et Production (Assistance Technique, Métallurgiste, Inspection & CND et suivi de fabrication, Qualité).



Mes compétences :

Caractérisation des matériaux et des surfaces

Simulation et modélisation thermomécanique

Logiciels: CATIA V5, ABAQUS, DEFORM, COMSOL

Etude expérimentale en mise en forme des matériaux

Etude expérimentale en tribologie

Essais mécaniques

Heat transfer analysis

Scilab

Microstructural analysis

Matlab

FORTRAN

CATIA

Aluminium

Métallurgie de soudage

Procédés de soudage

Eurocodes

CODAP