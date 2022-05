Tchamdjou Mbouendeu JONATHAN OSEE

Le dynamisme, l'application et le désir d'en savoir toujours un peu plus dans son domaine d'application, sont des qualités essentielles pour toute personne qui souhaite parfaire sa carrière professionnelle. Je suis en fin d’étude en maintenance industriel et productique . le besoin de prendre les choses en main me pousse à postuler pour un poste de technicien en maintenance industriel ou chef de production dans la structure qui me façonne actuellement.

par mes competance acquise a l’école et dans mes nombreux stage je suis capable de:

- Exécute des opération de montage et de démontage de système peut complexe;

- contrôle et diagnostique des système mécaniques, électromécaniques, hydrauliques;

- Gestion de la production;

- poser des plan de maintenance;

-Execution des operations de tournages, persages et de fraisages

- Dimentionnement instalation et maintenance des systeme photovoltaique.



Mes compétences :

Execution plan de maintenace

controle et diagnostic

Gestion de la production

calcule des stucture et simulation numerique

Autocad2014