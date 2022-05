Tchana ERIC

Je suis étudiant en 3ème année de cycle ingénieur (BAC+5) à l’ESIGELEC (Ecole Supérieure d'ingénieur en Génie Electrique). Je suis un parcours généraliste, avec comme option principale le génie électrique et les ENR.

Actuellement je suis à la recherche d'un stage de fin d'étude de 4 à 6 mois dans deux domaines précis : le SmartGrid et le génie électrique. Je souhaite integrer des postes comme responsable d études, chef de projet et responsable d affaire dans ces domaines.



Mes compétences :

Electrotechnique

Gestion de projet

Electricité

Energie

Innovation

Production

Automatique

Energie éolienne

Photovoltaïque

Caneco

PSIM

MATLAB