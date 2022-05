Actuellement ingénieur radiocommunication mobile chez NIJI, j'accompagne de nombreuses entités (opérateurs télécoms, équipementiers et grands comptes). J'effectue des missions sur des projets d’architecture, de conception , d’exploitation et des déploiements des infrastructures de radiocommunication.



Mes compétences :

Télécommunications

Gestion de projet

3G

LTE

UMTS

LoRa WAN

PRINCE 2

Visual Basic for Applications

Shell

ITIL