Tebah SABOUN

Etudiante en Master 2 Informatique et Finance de marché, je cherche un stage de fin d'études d'une durée minimale de 6 mois , idéalement dans une optique de pré-embauche.



Passionnée de Finance et de mathématiques financières,

je suis à la recherche d'expériences professionnelles en finance de marché, afin de mettre à profit mais aussi de développer mes compétences en développement (VBA, C/C++, Python) dans un domaine qui me passionne intellectuellement.



J'aspire à être professionnellement pro-active.

J'ai occupé ou j'occupe actuellement des postes décisionnaires dans certaines associations de l'EFREI :

- la Junior Entreprise SEPEFREI, en tant que Responsable Commerciale et Avant-Projet

- L'association de Finance de l'EFREI dans laquelle j'occupe le poste de Trésorière et Responsable du pôle Enseignement.



Très bonnes aptitudes commerciales et relationnelles.

Trilingue (Français, Anglais, Espagnol - TOEIC 935), je cherche idéalement une mobilité à l'international.



Connaissances fonctionnelles :

Analyse quantitative de risques, Gestion de risques financiers, Produits financiers et gestion de portefeuille, Pricing d'options vanille/exo et outils de gestion (grecs), Pricing d'obligation & modèles de la courbe des taux.



Pour plus d'informations concernant mon parcours professionnel et étudiant, me contacter par mail à : saboun.tebah@gmail.com



Mes compétences :

Finance

Management

Mathématiques

Mathématiques financières

Système d'Information