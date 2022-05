Réunis par le désir de favoriser le rapprochement de la profession de technicien hospitalier, Jean-Pierre Coll, directeur d’établissement, et quelques amis techniciens créent, en décembre 1981, l’ANATCSEHPF, l’Association Nationale des Adjoints Techniques et Chefs de Section des Établissements Hospitaliers Publics de France. Elle devient plus simplement, en 1982, l’ANATH : l’Association Nationale des Adjoints Techniques des établissements Hospitaliers publics de France.



Lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2004, l’association se donnait les moyens d’accueillir en son sein et de manière officielle les ingénieurs et les agents-chefs, couvrant ainsi les catégories A et B techniques tant dans les secteurs public que privé, civil que militaire. L’association devint plus simplement : l’Association Nationale des cadres Techniques Hospitaliers.



En mai 2009, le besoin d’évolution et le désir d’ouverture de l’association conduisent ses instances à changer radicalement de nom et de logo. L’ANATH devient le 16 mai 2009 H360, H représentant l’hôpital et par extension tout ce qui est a caractère hospitalier et 360 pour l’ouverture maximale. Autant de degrés permettant une représentation de l’ensemble des métiers, fonctions et missions propres aux techniques mises en œuvre.