Teddy BERUDI

Actuellement, j'effectue une AFPR en tant que chargé d'affaire dans le domaine de la serrurerie métallerie, je recherche une entreprise qui me proposera un poste similaire.

Mon investissement professionnel m’as permis de montrer mes capacités d’adaptation en fonction des tâches demandées.

J’ai commencé en tant que dessinateur. Suite à mon engagement à ce poste, on me donna la responsabilité du suivi atelier et chantier. Puis la gestion de chantier à budget moyen me fut confiée. Je m’occupai de répondre à la demande du client suivant le CCTP, les plans architecte et les réunions .Je réalisai les plans de principe pour avoir sa validation. Une fois celle-ci acquise, j’exécutai les plans d’ensemble, les plans de détail pour la fabrication en atelier et la pose sur chantier. J’effectuai les demandes de prix, les commandes des matières premières et des produits finis suivant les budgets.

Mon sérieux et mon engagement envers mes clients m’ont permis d’être recontacter pour des travaux supplémentaires et hors marché ainsi que de garder un contact permanent.

Ayant principalement travaillai dans le domaine de la serrurerie métallerie, je souhaiterai apporter mes capacités et mon sérieux à une société qui me permettrai d’évoluer dans ce secteur ou un nouveau domaine d’activité.





Mes compétences :

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

CESIUM

Autocad 2D