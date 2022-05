Seyni M'BAYE

Après une formation d'ingénieur généraliste orientée mécanique, j'ai démarré ma carrière dans le domaine de la production automobile à l'international, en agissant sur les méthodes d'amélioration continue en production, maintenance et logistique.



Depuis quelques années j'ai développé mon expérience à d'autres domaines industriels, complétée par une évolution rapide vers les activités de Banques et Assurances, et le pilotage des processus opérationnels.



Actuellement Directeur de Projets, je pilote différents projets de performance incluant le management des ressources en interne et chez les clients.



Mes compétences :

TPM

direction de projet

Kaizen

lean management

conseil