Teddy CARONI

Actuellement Directeur associé de B.tib, je suis en charge du Développement et du Marketing de la société. Entreprise en forte de croissance, Btib est spécialisée dans le secteur des Bâtiments connectés et intelligents.



Acteur du secteur de la GTB et de l’automatisme dans le bâtiment depuis plus de 20 ans, B.tib s’est construit une solide expertise dans les solutions multi-protocoles orientées M2M et « Smart Services » tirant parti des technologies Web.



En 2002, B.tib a décidé d’introduire en France, le NiagaraAX Framework® développé par Tridium. Cette technologie ouverte, évolutive et multi-métiers est idéale pour reprendre des systèmes multi-protocoles et/ou multi-sites.



Suite au rachat de B.tib en 2013, nous avons réorienté notre stratégie sur la distribution de Niagara et l'accompagnement de notre réseau de partenaires certifiés. Nous accompagnons ce réseau en tant qu’expert Niagara en lui apportant le support technique et des solutions architecturées autour de cette technologie totalement ouverte et éprouvée.



S’appuyant sur un réseau de plus de 75 sociétés d’intégration, B.tib, expert NiagaraAX, offre une gamme cohérente de produits et services pour le pilotage et une meilleure performance des installations des bâtiments.



Pour plus de renseignement, n'hésitez pas à consulter les sites suivants :

www.btib.fr

www.active-energy.fr

www.tridiumeurope.com

www.tridium.com



Mes compétences :

Automatisme

Bâtiment

Buisness

Energétique

Gestion energétique

Gestion technique

Gestion Technique du Bâtiment

GTB

Supervision

Technique du bâtiment