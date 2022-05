Marie-Christine SCULLY

De formation touristique, j'ai travaillé en Angleterre dans l'hôtellerie, puis en agence de voyages. Je suis donc parfaitement bilingue en anglais (TOEIC listening and reading 905).

De retour en France, j'ai intégré le groupe JTB, tour opérateur Japonais en tant que chargée de voyages pour différentes sociétés. J'avais la gestion d'un portefeuille client, j'organisais les déplacements professionnels en individuel ou en groupe, ainsi que la gestion des réservations de trains et d'avions sur la France et l'Europe pour les groupes japonais.

J'y suis restée jusqu'en mars 2007.

Dans le cadre de la formation "assistante de direction" que j'ai débuté avec l'Ifocop, je suis à la recherche d'une entreprise pouvant m'accueilir pour une mission (non rémunéré) de 4 mois à compter du 21 mars 2011.



Mes compétences :

Tourisme

Travel Manager

Commercial

Achats