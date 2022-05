Teddy CHRETIEN

Bienvenue sur ma page personnelle Viadeo,



Issu d'une formation technique spécialisée en génie mécanique et automatismes, j'ai souhaité développer mes compétences pratiques après le baccalauréat en préparant un diplôme par apprentissage.



J'ai donc intégré une formation d'apprenti technicien supérieur en industrialisation des produits mécaniques grâce à laquelle j'ai pu appliquer mes connaissances pendant deux ans au service de l'entreprise CFPS / TOP-BLOCK dans le Territoire de Belfort.



J'ai poursuivi cette voie en intégrant l'ENSMM de Besançon pour y préparer un diplôme d'ingénieur en mécanique spécialisé dans les systèmes de productions mécaniques et microtechniques.



Toujours par le biais de l'apprentissage, j'ai développé mon expérience dans l'entreprise PLASTIFORM, spécialisée dans le thermoformage technique. Au sein du service méthodes, j'ai conduit plusieurs projets d'entreprise comme l'intégration de nouvelles machines de production, la mise en place du 5S ou encore la réimplantation de l'atelier de production et l'optimisation des flux.



Très attiré par l'international, j'ai accordé une grande importance à l'apprentissage de la langue Anglaise et souhaite encore développer mes compétences à ce niveau.



Après trois année en tant qu'ingénieur méthode, j'occupe aujourd'hui le poste de responsable des méthodes de production et des opérations de finition sur produit thermoformés.







