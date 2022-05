Chef de projet Pôle environnement spécialisé en évaluation environnementale, étude d'impact et documents liés à l'aménagement du territoire et/ou à la protection et la gestion de l'environnement



Diplomé de l'Ecole Nationale Superieure Agronomique de Toulouse, avec une spécialisation en environnement: qualités et gestion des ressources.



Mes compétences :

SIG