Teddy DUFOUR

Avec 15 ans d’expérience dans l’industrie, je suis un homme de challenges !. Travailleur déterminé, dynamique et autonome, je sais m’adapter à l’ensemble des situations pour faire progresser l’entreprise et les équipes associées. Mes compétences en communication, mon esprit d’équipe et de leadership me permettent d’orienter l’entreprise sur un objectif commun. La rigueur, un esprit logique et synthétique sont également mes atouts pour atteindre les objectifs au quotidien.



• Management : Développement et encadrement des équipes (de 2 à 7 personnes) hiérarchique et/ou fonctionnel.

• Commerce : Orienté résultats et développement, suivi des ventes et services associés, réponse aux consultations.

• Marketing : Analyse des besoins du marché, court, moyen long terme (Business plan).

• Environnement : International, principalement axé sur l’Europe (Italie, UK, Espagne, Allemagne, Chine, etc..)

• Finance : Contrôle de la rentabilité des projets, du retour sur investissement, suivi des budgets et de l’indice prix.

• Gestion de projet : Planification des actions, des ressources et plannings associés.

• Technique : Synthèse des besoins, des opportunités et des risques techniques liés au projet.

• Logistique / qualité : Suivi taux de service, gestion des stocks et des indices qualité





Mes compétences :

Commerce

Management

Développement commercial

Marketing

Export

Gestion de projet

industrie

Vente

automobile

Communication