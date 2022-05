Teddy ISABELLE

Je suis diplômé depuis 2011 d'un master Finance, spécialitée "Audit et Contrôle de Gestion" à l'IAE de Grenoble. J'ai effectué cette dernière année d'étude en alternance en tant que contrôleur de gestion externe à la ville de Grenoble.



Une fois diplômé de mon master, je suis parti vivre en Irlande. J'ai ainsi travaillé chez Amazon, puis chez Apple. Je suis revenu en France après un an et, depuis septembre 2012 j'ai rejoins Schneider Electric en tant que comptable intra-groupe, puis comptable expert financier au service clôture & reporting.



Je suis passionné de montagne, de sport, de ski, des ultra-Trails, des marathons. J'ai pratiqué le handball à haut niveau avec l'équipe de Grenoble jusqu'à la fin de mes études dans le championnat de France de national 1.



Mes objectifs professionnels sont à long terme d'exercer une fonction liée à la direction comptable & financière d'une entreprise internationale. A moyen terme, d'acquérir une expérience suffisante dans le contrôle de gestion et l'audit afin de gagner une bonne culture comptable, de gestion et de l'informatique dans les entreprises. A court terme, améliorer mon niveau d'anglais et découvrir un environnement culturel et professionnel différent à l'étranger.



Mes compétences :

Audit

Contrôle de gestion

Comptabilité

Finance

Gestion

Expertise comptable