TEDDY KONRATH

COMMERCIAL

 16 01 1965  0667482062  konrath.teddy@neuf.fr  Puy-de-Dôme



SAVOIR ÊTRECE QUI ME CARACTÉRISE



Rigoureux Bon relationnel Polyvalent



MES PRINCIPALES QUALITÉS



fortement motivé doté d’une vaste expérience dans les domaines du service à la clientèle et des ventes



MES COMPÉTENCES



Rigueur

Volonté

Esprit d'analyse

Vendeur Compétiteur



CE QUE RÉVÈLE MA PERSONNALITÉ



Flexibilité : Vous manifestez une ouverture d'esprit importante, vous

êtes adaptable, créatif et innovant.

Implication : Vous faites preuve de discipline et de persévérance. Vous

êtes fiable et organisé, vous recherchez la réussite et êtes exigeant pour

l'atteindre.

Extraverti : Amical et positif, vous aimez travailler en équipe. Vous

apportez dynamisme dans un groupe.

Individualisme : Indépendant et combatif, vous n'hésitez pas à défendre

vos intérêts, vos idées.

Contrôle des émotions : Vous êtes plutôt hermétique au stress et savez

gérer vos émotions. Vous disposez d'une certaine confiance en vous.

EXPÉRIENCES INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE



Mes compétences :

Vente