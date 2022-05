Nouvelle société à LONS LE SAUNIER : AGENCEO MOBILIER CONCEPT



Je vous propose nos services d'agencement en mobilier de bureau (étude, conception, devis gratuit avec implantation 2D et 3D, livraison-installation).

Je suis également à votre écoute pour tout projet en Suisse, dans le doubs (25) et tous les départements limitrophes (71, 21, 01, 70, 90)



Je suis à votre entière disposition pour étudier vos besoins et vous proposer des plans d'aménagement correspondant à vos attentes et à vos budgets.



De nombreux fabricants français et européens nous font confiance et nous permettront de vos proposer LA solution qui vous convient.





Teddy NOËL

Tél : 06.48 09.43.62

Mail : teddy.noel@sfr.fr





AGENCEO MOBILIER CONCEPT

73 Rue Victor Puiseux

39000 LONS LE SAUNIER

www.agenceo-mobilier-concept.fr



Mes compétences :

ergonomie

conseil

Amélioration de la productivité

CONFORT

Aménagement