Teddy PERRON

Formé sur le tas dans les joutes cinématographique et audiovisuelles à différents postes, je suis devenu assistant directeur du cinéma L'Arlequin (en montant les échelons)et j'ai créé en parallèle une société de production audiovisuelle et multimédia avec des associés, dans laquelle j'ai appris les "joies du bussiness". 6 ans plutard, je volais de nouveau de mes propres ailes afin de découvrir d'autres horizons pour allié travail et plaisir dans ce joli monde qu'est le notre.

Je cherche actuellement du travail (comme pas mal de monde) afin de continuer d'apprendre, de rencontrer et d'évoluer !



Mes compétences :

Arts

Audiovisuel

Cinéma

Communication

Distribution

Multimedia

Production

Projets internationaux

Publicité

Réalisateur

Spectacle

Théâtre

Voyage