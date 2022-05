Teddy SAMAN LATCHIMY

Devenir Indépendant!



Voilà une perspective qui m'a souri il y a peu et je suis heureux de le partager avec vous.



FOREVER LIVING PRODUCT : Créée en 1978 par REX MAUGHAN.

Il souhaitait permettre à des millions de personnes de bénéficier des bienfaits d'une plante miraculeuse l'ALOÈ VERA et de permettre à des personnes ordinaires de vivre une vie extraordinaire.



Chez FOREVER LIVING PRODUCT

-vous beneficiez d'un statut légal et reconnu en tant que VDI.

-vous avez la possibilité de travailler dans 160 pays sur tous les continents.

-vous vous fixez vos objectifs et vous choissisez les personnes avec qui vous voulez travailler.



J'ai choisi de travailler à mon rythme et de privilégier ce qui me paraît essentiel: Ma Famille.



Si l'aventure vous tente.....



A bientôt.



Mes compétences :

Travailler en équipe

Gestion du personnel