Diplômé depuis juin 2012 , d'une certification professionnelle de responsable de chantier en installation électrique de niveau III.



Je suis actuellement technicien en bureau d’étude dans le domaine de l’électricité tertiaire ou industrielle en intérim . Je recherche activement un poste de technicien en bureau d'étude ou assistant chargé d'affaire ou bien encore conducteur de travaux dans le domaine électrique .



Pour plus d'informations n'hésitez pas à me contacter .

CV : http://www.doyoubuzz.com/teddy-sandelis_1/



Mes compétences :

Appels d'offres

Elaboration des devis et respect des budgets

Planification

Management d'équipes

Marché Public

Électricité BT&HT

Éclairage public