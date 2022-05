Teddy THARSIS

Je suis un entrepreneur de 41 ans. j'ai suivie un cursus court dans le domaine du commerce, j'ai très vite suivie la voie de la création d'entreprise, je me considère plus comme un autodidacte, j'ai longtemps été agent commercial, avec un statut d'agent indépendant, ce qui ma permit, de travailler avec des entreprises international et de voyager. Après une période dans l'immobilier et vécu jours après jours l'inquiétude, des acheteurs et des vendeurs de biens immobilier. Donc en écho à ces inquiétude, j' ai subit une baisse de demande et d'achat immobilier et donc un flottement dans mon activité, en raison de la conjoncture financière mondial. j' étais dans le vif du sujet et en son sein. A l'écoute de mes clients, à ce sujet, curieux de nature au sens positive de cette curiosité. je pris le temps de m'informer et de pratiqué pour moi même ce que je comprenais, ressentais et voyais dans cette opportunité. je me rendais compte que c'étais une vrai bonne et intelligente orientation d'activité, de placement lucratif et sécuritaire, pour tous. Avant de faire le choix de créer ma propre entreprise dans ce domaine d'investissement stratégique et millénaire des métaux précieux. Donc j' ai crée une entreprise, d' Achat et vente de métaux précieux, Argent, or, platine. j' ai une préférence pour le métal Argent, d'où le nom de ma société et de mon site, silverequilibrium.com. je propose l'achat de monnaies d'investissement, monnaies d'état, aillant une valeur international, ainsi que l'achat de lingots d'or et d'argent physique, c'est à dire que vous aurez la possibilité, de détenir physiquement votre investissement avec vous, ou bien de le placer dans un coffre privée à votre nom en dehors, des circuits de spéculation, et des Banques traditionnel. Vous et vous seul pourrez décider de ce que vous comptez faire avec votre investissement , vous aurez un titre de propriété inaliénable et indiscutable, preuve de vos droits et de votre propriété, sur votre Argent et Or physique. un service de vente et de rachat de métaux, sous forme de contrat vous sera proposer.



