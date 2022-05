Teddy TICHANÉ

Diplômé d’un master en chimie des matériaux spécialité polymères, j’ai l’ambition de travailler dans le domaine des polymères en recherche et développement. Les applications variées des polymères sont les raisons qui me poussent à travailler dans ces matériaux polyvalents aux propriétés multiples.



Trouver un poste en tant qu'ingénieur chimiste dans le domaine des polymères serait pour moi une formidable opportunité pour mettre à profit mes connaissances et compétences dans ce domaine.



Mes compétences :

Polymères

Résonance magnétique nucléaire