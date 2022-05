Teddy TRANIER

J’exerce dans le domaine du Contrôle de Gestion depuis 7 ans au sein des secteurs d’activités de la Distribution et ce plus particulièrement dans le domaine du Prêt à Porter, dans des entreprises internationales, acteurs majeurs des secteurs de la distribution.



Fort de ces expériences notamment sur le plan International, d'abord d’un point de vue technique puis dans des fonctions stratégiques et enfin dans le management d'une équipe, j’ai acquis depuis un savoir-faire et un savoir-être.



Après avoir exercé une polyvalence dans les métiers de Contrôleur de Gestion en France tout d’abord, j’ai dans un deuxième temps évolué au poste de Directeur du Contrôle de Gestion et Membre du Comité de Direction pour la société Kiabi (AFM) en Russie, poste que j'occupe actuellement.



Mon expérience actuelle à l'international fait de moi un manager capable d’intervenir dans des contextes culturels très différents et de faire face à des complexités multiples.



Aujourd’hui, si mon parcours me confère une légitimité naturelle dans le domaine du Contrôle de Gestion, je serais également intéressé par une expérience de Dirigeant d’Exploitation.



Au quotidien, dans l'exercice de mon métier je suis en permanence en échanges avec une diversité d’interlocuteurs : Finance, Exploitation, Marketing, Supply Chain, Développement, Ressources Humaines et cela m’a donné l’opportunité de bien comprendre le fonctionnement et les enjeux de ces métiers.

Membre du Comité de Direction, cela m’a également donné l’opportunité de prendre part aux décisions stratégiques de l’entreprise et dans l’animation de la vision de chacun des métiers.



Ce jour, je suis à l’écoute du marché et je recherche de nouveaux challenges à l’étranger ou en France.



Au-delà des secteurs où je suis intervenu jusqu’à présent, je suis aussi intéressé par les secteurs du Luxe et de la Santé.



Mes compétences :

Stratégie commerciale

Previsions

Reporting financier

Planning stratégique

Business Objects

Analyser et améliorer les performances

Business planning

SAP

Management

Gestion de projet

Gestion budgétaire

P&L

Stratégie

Contrôle des coûts

Business Planning et Consolidations