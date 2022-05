Teddy VOURIOT

Depuis Aout 2011 : Création de GreenPhyt - Co-gérant

Entre autre, directeur commercial et achats, Responsable qualité.

www.greenphyt.com

Greenphyt a pour ambition de devenir un fournisseur clé pour les industries cosmétiques et alimentaires, en valorisant les propriétés des plantes, sous forme de poudres ou d'extraits.



12/2006 - 10/2010 : Ingénieur Chef Produit – LESSONIA (29) – Cosmétique :

Développement et gestion de la gamme d’ingrédients (Poudres de plantes exfoliantes, algues, extraits, nutraceutique), Suivi du réseau de distribution, Visites clients, Participation à des salons Cosmétiques (Incosmetics Europe - Asia), et des conférences (SCS - Angleterre), Mise en place et suivi de la certification Bio (organisme certificateur : Qualité France et Ecocert)



09/2005 – 03/2006 : Stage Ingénieur, AXE (35) – BE Environnement :

Utilisation et maîtrise du logiciel de calcul des expositions CalTOX pour la réalisation d’études sanitaires (rédaction d’un guide détaillé d’utilisation - formation interne), Réalisation de diagnostics de sites et sols pollués, Suivi de nappes souterraines, Rédaction de volets sanitaires d’études d’impacts, Bilan C.O.V.



02/2004 - 07/2004 : Stage Qualité, OCEALYS Laboratoire (29) - Cosmétique

Participation à la mise en place du système d’assurance qualité selon le référentiel ISO 9001 (version 2000)

02/2001 Stage Technique type Ouvrier, AES Laboratoire (35)



Mes compétences :

Cosmétiques

Documents techniques

FDS

Matières premières

Matières premières cosmétiques

Microsoft Technologies

Mise au point

Nouvelles technologies

Spécifications

Transfert technologique