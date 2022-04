Anne-Marie GANDON

Mon domaine professionnel : le Végétal

Pendant 8 ans, je m'investis pour le Végétal qui a la bougeotte et qui ne tourne pas en rond dans son pot, celui qui s'accroche aux murs et fait bronzette sur les toits.

Mon métier? créer des solutions végétales adaptées aux usages constructifs (toitures et murs végétalisés), pour ramener la Nature en ville, améliorer la performance environnementale des bâtiments et apporter des solutions aux problématiques urbaines (imperméabilisation, ilot de chaleur, création de trames vertes).



Puis, fin septembre 2013, je quitte mon travail pour prendre une pause, un temps de réflexion et me laisser le temps de concrétiser quelques projets relatifs à mes passions, pendant quelques mois.

Je reprends des études musicales au Conservatoire départemental de Brest, suis des cours de chant lyrique et de guitare. Je crée ma troupe de théâtre amateur et crée en 2013-2014 la pièce de Hanokh Levin "Yakich et Poupatchée", qui traite de l'acceptation de soi et tournera en Bretagne en 2014-2015. Je participe également avec la Maison du théâtre de Brest à la refonte des Rencontres de Théâtre amateur du Finistère.



Je n'en oublie pas pour autant mon domaine professionnel, et m'investis dans l'association Court-Circuit Pays de Brest qui oeuvre à l'établissement d'une économie alimentaire locale selon les principes de l'ESS (économie sociale et solidaire). C'est l'occasion pour moi de découvrir le fonctionnement associatif et l'esprit coopératif.



Je poursuis ma découverte de l'économie non délocalisable dans le Finistère et souhaite m'y engager plus avant!! N'hésitez pas à me contacter!











Mes compétences :

Communication interne & externe

Management d'équipe

Management de projet

Marketing stratégique & opérationnel

Communication Orale et Ecrite

Gestion de projet

Innovation produit

Relations Presse

Formation