Je suis Telina, j'ai 17 ans et suis encore étudiante.J'ai plusieurs fois était hôtesse d'acceuil chez ECAMAD,durant la FIM 2011,2012 et le SIH 2011, 2012.Je suis passioné par la musique, la danse et le stylisme.Mon métier d'avenir sera l'architecture.

On est en 2014 là et maintenant j'ai 19 ans j'essaie de m'approfondir et d'augmenter mes expériences dans le secteur où je suis.







Mes compétences :

Musique

Communication

Décoration

Cuisine

Photographie