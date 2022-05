Telma SOUSA DE BRITO

Passionnée de Recherches (sphère des Sciences Humaines, Histoire culturelle, thématiques : Femmes & histoires du vêtement), par l'éthique environnementale et sociale, et par la pratique du Surf.



*J'ai suivi mon cursus Licence + Master recherche à l'Université de la Sorbonne-Paris IV. Mémoires sur l'Histoire du vêtement liménien à l'époque coloniale.

Sujet Master 1: "Las Tapadas de Lima, el estudio preliminar".

Sujet Master 2: "Les Tapadas de Lima, Histoire d'un voile et d'un art de paraître au féminin à l'époque coloniale et au début de l'ère républicaine".



*Pour compléter mon cursus universitaire, je me suis tournée vers une formation professionnelle : le Master 2 pro "Mode & Création" à l'Université de la Mode, de l'Université Lumière Lyon2.

Stage réalisé chez Kolam de mai 2010 à Septembre 2010.



*Mes projets : Enseignement + Création d'entreprise + Thèse doctorale



*Mes points forts: Création & Communication



