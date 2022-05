Tenerife Recept est une agence de recrutement qui met en relation étudiants et chefs d’entreprise pour la réalisation de stages.

Nous travaillons aux Iles Canaries , importante destination touristique fonctionnant toute l’année grâce à son climat.

Tenerife Recept propose des stages depuis 12 ans. Les « maîtres de stage »et leurs employés offrent une attention particulière et personnalisée.

Les missions sont parfaitement définies sur la convention de stage.



Tous nos stages permettent de pratiquer plusieurs langues.(minimum espagnol et Anglais)

Les stagiaires en hôtels reçoivent une gratification (logement, nourriture….) à partir d’une durée de stage de 3 mois minimum (réception, animation, restaurant…)ou 6 mois minimum (finances ,Ressources humaines, Marketing, administration, F&B...)t sous réserve d’un niveau C1/C2en espagnol.

Tenerife Recept c’est :

+un « montage »de dossier dans les normes et lois du pays

+une présence locale 24H/24 et des visites régulières sur les lieux de stage

+une aide à la recherche d’un logement

+un accueil aéroport

+une aide auprés des administrations locales

+des tarifs compétitifs payables après signature de la convention de stage

Nos offres de stages sur :

Tél :0034 651 73 19 19

@ :teneriferecept19@gmail.com

https://sites.google.com/site/teneriferecept/