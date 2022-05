Je m'appelle Téning Félicité FAYE et j'ai un Master1 en Audit- Finances obtenu à l'IFACE où j'ai fait toutes mes études supérieures.



Soucieuse de me perfectionner et d'acquérir une parfaite maîtrise des procédures administratives, financières et comptables et de gestion des stocks, j'ai bénéficié de multiples expériences dans différents domaines d'activité pour une meilleure connaissance de l'entreprise.



Ce qui aujourd'hui est un plus mes nouvelles tâches..



Mes compétences :

Gestion des stocks et approvisionnement

Planification et suivi budgétaire

Gestion administrative

Comptabilité fournisseurs

Elaboration de tableau de bord et reporting