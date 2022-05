Tennessee PICHON-BRAILLON

Le goût du challenge, l'amour du produit, l'épanouissement dans la transmission : voilà ce qui m'anime. Je sais analyser mon business, être force de proposition et réactive face à la vie professionelle aussi fluctuante qu'exaltante.



Je cherche aujourd'hui à diversifier mes compétences, à enrichir mes connaissances, à compléter mon champ professionnel tout en me servant de mes études (en arts-plastiques et marketing et management de la mode); et de mes différentes expériences comme le conseil et la veille socio-culturelle (chez Carlin International). Le dépassement de soi est ce qui me fait vibrer. C'est pourquoi je reste à l'écoute du marché sur les métiers du retail, d'acheteur, d'assistant chef de produit ou encore de formateur produits et service client (qui sont pour moi inhérent à la pérennité d'une marque).



Mes compétences :

Conseil

Développement commercial

Management

Chef de projet junior

Gestion de projet

Marketing