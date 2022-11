Bonjour,

Je m'appel Théo Desplébain et je travaille dans l'industrie notamment le secteur aéronautique.

Je possède un BTS Conception et Industrialisation en Microtechnique et j'ai fait mes premières armes dans l'entreprise Mecafi sur Châtellerault.

Ayant travaillé dans le domaine de la qualité, le sérieux et la rigueur font partie de mes qualités. Je suis quelqu'un de très méthodique et j'aime avoir une vision d'ensemble dans ce que j'entreprends.



Mes compétences :

Gestion de la production

Maintenance industrielle

Calcul de coûts

Bureau d'études

Conception 3D

Amélioration de process

Contrôle qualité

Injection plastique

Bureautique

Usinage sur Tour / Fraiseuse manuelle et machine C