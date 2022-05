Motivée et pro-active je suis actuellement à la recherche d'un poste de Chargée Webmarketing.

Mes études et stages m'ont permis de toujours évoluer dans un environnement multi-culturel.

Je souhaite une opportunité ouverte à l'international, dans les secteurs de l'informatique ou de la supply chain.

Disponible et opérationelle immédiatement, je suis prête à voyager.



Mes compétences :

Management

Finance

Commerce

Communication

PHP

Supply Chain Management

Microsoft Office

HTML5

Customer Relationship Management

Adobe Photoshop