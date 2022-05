Thi-Phuong NGO

Diplômée d'un grade docteur en physique, spécialité opto-électronique et nanotechnologie en janvier 2010 à l'Univ. Paris Sud XI et d'un master 2 Sciences des matériaux et nano-objets, option Nanostructure et Interface - Univ. Pierre Marie Curie, il me prépare une bonne connaissance de physique des semiconducteur pour télécommunications ainsi que des savoirs-faires en nanotechnologie.

Je suis actuellement ATER de l'université Pierre Marie Curie et je souhaite pouvoir évoluer un poste dans la Recherche et Développement en physique.