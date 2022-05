Thi Thu Huyen PHAM

Je m’intègre dans le domaine de tourisme depuis 2009 suite à la création d’une entreprise de mon époux, Vietnam Découverte.



Je suis actuellement chargée de la coordination des activités au bureau ; l’organisation des circuits et également de la relation clientèle. Il s’agit d’un travail dur mais intéressant me permettant de mettre en pratique toutes mes compétences que j’ai développées au cours de mes 6 ans d’expériences au sein d’une organisation française comme assistante des projets.



Nous organisons tous types de circuit individuel ou à la carte dans tout le Vietnam et dans les pays de l’Asie du Sud-Est : circuit incontournable ; randonnées ; circuits hors sentiers battus ; séjour balnéaire ; croisière sur la baie d’Along ; croisière sur le Mékong, séjour à thème,…



Si vous êtes un homme d’affaire ou un expert en tel ou tel domaine qui est à la recherche des informations de votre intérêt sur le Vietnam, nous serons à votre disposition pour vous apporter de nos conseils, vous élaborer un programme spécifique et vous organiser des rencontres intéressantes ainsi que des expertises sur le terrain.



Nos conseillers – artisan vous proposent des circuits exactement à vos mesures au meilleur rapport QUALITÉ/PRIX.



Nous sommes basés à Hanoi, capitale du Vietnam.