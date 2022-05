Thi-Van PHASOURATH

Coach en image personnelle pour particuliers et professionnels -

Mon métier: vous sublimer...



Je crée mon cabinet de conseil en image en 2011 après une belle et riche expérience dans le domaine commercial et médical...

Je décide donc d'entamer une reconversion qui n'est en fait que la suite logique de mes expériences de vie, vers une voie qui m'a toujours attiré...le coaching et le conseil en image!



Aujourd'hui, j'exerce tout en continuant de me former et de me perfectionner, que ce soit pour les particuliers, professionnels...avec la même envie d'aider et de faire avancer les choses...



L'image que l'on projette a un impact important que ce soit dans la vie personnelle que professionnelle....beaucoup moins "superficiel" que certains pensent....prendre son "image"en main", c'est décider d'avancer dans la direction qu'on a choisis, vers un but et vers l'épanouissement de soi...



Devenez le meilleur de vous-même!!



Mes compétences :

Coaching

Communication

Conseil en image

Relooking

Formation