Thibaud MARTINS

3 valeurs m'animent dans mon métier : l'écoute, la disponibilité et la franchise. Je mépanouis à rencontrer et accompagner des personnes et des familles différentes tous les jours et à leur apporter les meilleurs conseils. Si je devais résumer le fil conducteur de mon histoire professionnelle c'est des rencontres et les relations humaines qui en découlent.



Je pense quil est essentiel de mettre l'humain et ses objectifs au centre de mon accompagnement. En véritable architecte, ma mission est de construire des fondations solides et pérennes pour lépargne et le patrimoine de mes clients. Je me place aussi comme le médecin de famille qui intervient dans lépargne en connaissant parfaitement les objectifs et attentes personnelles de chacun.



Aujourdhui, nous sommes confrontés à linflation, une remontée des taux, des marchés financiers volatils et une croissance instable, quelles solutions pour protéger un patrimoine financier ? Chacun s'interroge aussi sur sa retraite, comment lanticiper et lorganiser ? La question de protéger ses proches des aléas de la vie mais aussi diversifier son patrimoine et lorganiser sont aussi des problématiques grandissantes dans le contexte actuel.



Demain comment valoriser notre épargne tout en limitant les risques ? Donner de la valeur au temps ! Cette phrase a tout son sens dans la période actuelle. Tel un chef dorchestre, notre objectif est de structurer lépargne et le patrimoine de nos clients tout au long de leur vie pour faire face aux différents contextes.