Thibaut DARLY

Engagé dans l'Aéronavale en 2002 au titre de Mécanicien d'aéronautique je n'ais eus de cesse de mener à bien les objectifs qui m'étaient fixés.



Fort de dix ans d'expérience humaine et professionnelle dans de multiples domaines tel que la logistique locale, nationale et internationale, la mécanique aéronautique, la gestion et formation de personnels je désire maintenant me tourner vers le monde civil afin d'y approfondir mes connaissances et y apporter mon expérience.

Passionné de mécanique c'est dans le domaine privé que j'ai entretenu et approfondi mes connaissances au travers de restaurations de moto et voitures anciennes.

Mon expérience en langue anglaise a récemment été sanctionnée par un résultat au TOEIC de 930

Divorcé et père de famille je suis toutefois géographiquement mobile de Toulouse, Bordeaux, Paris et sa région et Toulon.





Mes compétences :

Gestion des stock

Encadrement

Mécanique

Logistique