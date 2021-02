Thibaut MAINCENT

Bonjour,



Titulaire dun BTS électrotechnique, jai poursuivi à la rentrée 2013 mes études vers une formation dingénieur systèmes électriques par alternance (ITII Beauvais).

Jai été accueilli en 2013 par une entreprise de service électrique, cependant, les conditions nécessaires à la bonne obtention de mon diplôme dans cette entreprise nétaient pas réunies, jai donc décidé de poursuivre mes études dans une autre entreprise qui conviendrait mieux aux objectifs visés par le diplôme.

Je n'ai actuellement pas pu réintégrer ma formation car je n'ai pas retrouvé d'entreprise afin de finir mon école d'ingénieur. Mes deux années dans cette école m'ont tout de même permis de valider une licence système électrique avec le CNAM.

Je suis très déterminé et motivé à fournir lensemble des efforts nécessaire à la réussite de ma situation professionnelle. Je mengage à vous apporter le sérieux et la fiabilité attendus par votre entreprise.



Je suis disponible pour un entretien et pour vous fournir des renseignements complémentaires.













Extrait de CV :





2016-2021 : ATX (AMIENS)



2016-2017 - Câblage darmoires électriques pour milieu ATEX (zone à risque dexplosion), technicien de maintenance.



2017-2021 - Integration du Service qualité:

Gestion de lactivité « contrôle BTA » (Bon de Travail Atelier) :



Contrôle des armoires électriques ATEX (normative, qualitative et vérification du respect du cahier des charges du client).



Gestion de multiples indicateurs afin daméliorer la gestion de production.



Réunion de projet avec le bureau détude et la production.



Participation à lamélioration continue du site et des activités qualité.



Rédaction de support technique afin daccompagner la production à améliorer leur productivité.



Participation aux inspections du site (ISO 9001, ATEX, client).

Gestion de lactivité « métrologie »



Analyse et gestion de lensemble des outils de contrôle présent sur notre site (étalonnage, achat, amélioration du type de contrôle).



2014 2016 : SATELEC (AMIENS)

Ecole dingénieur en alternance (Ingénieur Système électrique)



Participation à la transformation dune caserne (Citadelle Amiens) en centre universitaire



2011 2013 : AJINOMOTO FOODS EUROPE (MESNIL ST NICAISE)

Technicien Supérieur (BTS) électrotechnique

Missions (Dimensionnement dinstallation électrique, gestion de la maintenance) :



Installation déquipements électriques industriels.



Gestion de ressources internes & externes (sous-traitance, organismes certification).



Gestion financière des projets (> 50 k€).

Missions de gestion de la rénovation de léclairage :



Analyse de la rénovation sur plusieurs ateliers de production.



Rédaction de supports techniques et pilotage de la réalisation du projet.



Résultats :

Augmentation de 120% de lefficacité du taux déclairement dans les zones de passage et de 70 % dans les zones de travail.





Juin à Aout 2011 : Missions intérimaires dans lindustrie, service électrique ATX :



Câblage darmoires électriques pour des zones ATEX.



Avril à juin 2011 : Missions intérimaires dans lindustrie, service production

Procter & Gamble :



Agent de production.





Juillet à Août 2009 : Missions dans une PME - S.T.I.O :





Aide Chauffagiste, chauffage et froid climatique, S.T.I.O (Société Thermique Industrielle de l'Oise) (Montataire).







FORMATIONS :



2014-2016 Préparation du diplôme dingénieur en systèmes électriques.



2011-2013 Brevet de Technicien Supérieur (BTS) électrotechnique, CFAI à Amiens.



2010 Baccalauréat Sciences et Technologies Industriels (S.T.I.), spécialité électrotechnique, Lycée Edouard Branly, Amiens.











Mes domaines de compétences

Électrotechnique

Travaux électriques.

Etude et dimensionnement :

-Armoire électrique

-Moteurs et variateurs

-Câbles





Langue :

Anglais



Informatique :

PACK OFFICE

PL7 PRO

SAP

AUTOCAD



Intérêts personnels :

Tennis de table (8ans) :

Compétitions, classé 70

Judo (4ans)

VTT & Piscine.



Mes compétences :

Management des équipes de maintenances

Dimensionnement des installations électriques

Planifier les opérations de maintenance

Gestion de projet technique

Gestion du stock (SAP)

Suivi du PMP et des actions TPM