Thierno Birahim FALL

Je suis ingénieur en mécanique avec 7 ans d'experience dans le secteur de l'energie.

Mes domaines de competences sont les suivants:

Installation et Mécanique Générale, Etude, conception et dimensionnement des systèmes mécaniques. Revue dintégration de systèmes, Calcul de structure, RDM, Thermique, Instrumentation et contrôle, Gestion de projet.



Outils 3D :

Calculs Eléments Finis FEM, ANSYS, RDM6, CATIA V5 (Surfacique, volumique, Equipment & System), Solidworks, ANSYS, Autocad,

Debutant : Spaceclaim, Robot. PDMS

Code de calcul : CM66, Eurocode 3&8, ISO 9001.



Langue : Anglais : Technique, niveau professionnel.



Mes compétences :

Calcul de stucture

Conception mécanique

Instrumentation scientifique

Modelisation 3D

Thermique

SolidWorks

Catia v5

AutoCAD

Ansys

Conception